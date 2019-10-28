Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Японии арестованы трое морпехов США за нападение на полицию

По данным агентства Kyodo, они нанесли несколько ударов по патрульной машине и разбили лобовое стекло у другого полицейского автомобиля

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Трое американских морских пехотинцев арестованы на южном японском острове Окинава за нападение на полицейских. Инцидент произошел в воскресенье на дороге в районе курортного поселка Онна, сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

Американские морские пехотинцы, как утверждается, нанесли несколько ударов по патрульной машине и разбили лобовое стекло у другого полицейского автомобиля. Арестованные, по данным следствия, были в состоянии алкогольного опьянения.

На острове Окинава размещена основная часть американских военных объектов в Японии. Там, в частности, дислоцирована дивизия морской пехоты, которая активно привлекается к операциям в других районах, в частности, на Ближнем Востоке. В настоящее время идет подготовка к переводу части ее подразделений на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам.

Теги
ЯпонияСША
Реклама на ТАСС
Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
Reuters: обнаружить главаря ИГ помогла слежка за его помощником
Помощник аль-Багдади - Исмаэль аль-Этави - был арестован и передан иракским силам безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС