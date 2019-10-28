СМИ: в Японии арестованы трое морпехов США за нападение на полицию

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Трое американских морских пехотинцев арестованы на южном японском острове Окинава за нападение на полицейских. Инцидент произошел в воскресенье на дороге в районе курортного поселка Онна, сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo.

Американские морские пехотинцы, как утверждается, нанесли несколько ударов по патрульной машине и разбили лобовое стекло у другого полицейского автомобиля. Арестованные, по данным следствия, были в состоянии алкогольного опьянения.

На острове Окинава размещена основная часть американских военных объектов в Японии. Там, в частности, дислоцирована дивизия морской пехоты, которая активно привлекается к операциям в других районах, в частности, на Ближнем Востоке. В настоящее время идет подготовка к переводу части ее подразделений на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам.