СМИ: шесть афганских военных погибли в ходе операции против боевиков

ТАСС, 28 октября. По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в ходе контртеррористической операции в провинции Кундуз на севере страны. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа".

По его данным, правительственные силы Афганистана при поддержке авиации проводили операцию по освобождению нескольких районов провинции от боевиков. В ходе нее 15 террористов были уничтожены, 10 получили ранения. Со стороны силовиков шесть человек погибли, еще семеро пострадали в боестолкновении с экстремистами.