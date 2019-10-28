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СМИ: шесть афганских военных погибли в ходе операции против боевиков

По данным "Синьхуа", 15 террористов были уничтожены

ТАСС, 28 октября. По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в ходе контртеррористической операции в провинции Кундуз на севере страны. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа".

По его данным, правительственные силы Афганистана при поддержке авиации проводили операцию по освобождению нескольких районов провинции от боевиков. В ходе нее 15 террористов были уничтожены, 10 получили ранения. Со стороны силовиков шесть человек погибли, еще семеро пострадали в боестолкновении с экстремистами.

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Афганистан
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