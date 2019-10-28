Источники: Индия обратилась с жалобой на Пакистан из-за запрета на пролет самолета Моди

ТАСС, 28 октября. Индия направила жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) в связи с запретом Пакистана на пролет через его воздушное пространство самолета премьер-министра Нарендры Моди для визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает в понедельник газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском правительстве.

"Просьба о разрешении на использование воздушного пространства для самолетов первых лиц обычно удовлетворяется любым государством и соответствует предписаниям ICAO. Индия продолжит добиваться такого разрешения. Вопрос об отказе со стороны Пакистана поставлен перед ICAO", - заявили источники.

В воскресенье Индия обратилась к Пакистану за разрешением на пролет через его авиапространство лайнера Моди, но получила отказ. Глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши обосновал его тем, что Индия "нарушает права человека" в подконтрольной ей части Кашмира.

Ситуация обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Соседний Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.