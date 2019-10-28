Guardian: Брюссель готовится предоставить Лондону гибкий график выхода из ЕС

ТАСС, 28 октября. Евросоюз готовится предоставить Великобритании отсрочку выхода из сообщества до 31 января 2020 года, с возможностью сделать это также 30 ноября и 31 декабря, в случае ратификации сторонами сделки по Brexit. Об этом сообщила газета The Guardian, ознакомившаяся с проектом соглашения, который рассмотрят в понедельник в Брюсселе постоянные представители 27 стран - членов ЕС.

"В случае, если стороны этого соглашения завершат соответствующие процедуры ратификации и уведомят депозитария о завершении этих процедур в ноябре 2019 года, в декабре 2019 года или в январе 2020 года, соглашение о выходе вступит в силу соответственно [в эти сроки]", - говорится в документе.

Текст проекта соглашения ЕС был заранее направлен представителям всех 27 стран, и с большой долей вероятности будет принят после согласия Парижа на такой вариант, отмечает издание.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года.