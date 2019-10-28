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Парламент Грузии начал процедуру по переходу на пропорциональные выборы в 2020 году

Инициаторами изменений являются 93 депутата

ТБИЛИСИ, 28 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии в понедельник приступил к работе над внесениями изменений в конституцию, касающихся проведения в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе при нулевом пороге. Заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

"Для меня честь представить вам одно из важнейших изменений в закон "О конституции", которое подразумевает смену избирательной системы к парламентским выборам 2020 года", - сказал глава комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, выступающий основным докладчиком.

Инициаторами изменений являются 93 депутата парламента. Для внесения поправок в конституцию необходимо согласие 113 депутатов из 150. Сегодня правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" представлена в парламенте 107 депутатами. Оппозиция уже заявила, что поддержит изменения и поможет правящей партии их принять.

Несмотря на единство оппозиции и правящей партии вокруг вопроса о переходе на пропорциональную систему выборов, оппоненты власти все равно выражают недовольство тем, что нововведение запретит на парламентских выборах партиям объединяться в блоки и выступать единым фронтом. Их также не устраивает и то, что с 2024 года нулевой барьер будет аннулирован и установлен порог в 5%. Оппозиция настаивает на понижении порога до 3%.

Переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в 2020 году анонсировал основатель и председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили в конце июня. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.

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