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Лукашенко: Белоруссия вынуждена ответить на размещение американских войск в Литве

При этом президент отметил, что Минск не должен "бряцать оружием"

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белоруссия будет вынуждена ответить на размещение войск у границ страны. Соответствующее заявление сделал в понедельник президент страны Александр Лукашенко по итогам знакомства с докладом силовых структур о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложения по реагированию на них.

"Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - приводит слова белорусского лидера БелТА.

По его словам, это "бронетанковый кулак, не надо преуменьшать его значение". "Мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ, и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться, - сказал белорусский президент. - Мы к этому готовились [модернизируя армию]". "Поэтому 30 танков - просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять", - сказал Лукашенко.

Доклад главе государства подготовили государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась, министр обороны Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

В октябре в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США, в составе которого около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение размещено на полигоне в Пабраде, что в 15 км от белорусской границы.

22 октября госсекретарь Совбеза Станислав Зась сообщил, что Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с республикой бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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