СМИ: останки аль-Багдади доставили на военную базу в Ираке

ТАСС, 28 октября. Останки ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади доставлены в Ирак. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Sumariya , не уточнив при этом, кто именно их доставил.

По сведениям канала, останки аль-Багдади перевезены на военную базу Айн эль-Асад, расположенную в иракской провинции Анбар, где расквартированы военнослужащие США. телеканал не исключает что главарь ИГ будет захоронен на территории Ирака. В воскресенье телекомпания CNN выдвинула версию о том, что останки аль-Багдади могут быть сброшены в море.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.