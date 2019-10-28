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Вывод войск США из Сирии

СМИ: около 500 американских военных вернулись из Ирака на базу на севере Сирии

Они недавно были эвакуированы из Сирии в Ирак

ТАСС, 28 октября. Более 500 американских военнослужащих, которые недавно были эвакуированы из Сирии в Ирак, пересекли иракско-сирийскую границу и прибыли на военную базу в северо-восточном регионе Сирии. Об этом в понедельник сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По имеющейся информации, "более 500 солдат армии США, а также военная техника прибыли из Ирака на военную базу, расположенную на северо-востоке Сирии".

Некоторое время назад газета Al Watan сообщила, что "американская колонна, состоящая из 34 грузовых военных автомобилей с материально-технической помощью, пересекла иракско-сирийскую границу на контрольно-пропускном пункте Аль-Валид и въехала на территорию сирийской провинции Хасеке".

16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере Сирии, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке арабской республики. 21 октября агентство Reuters сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук (в составе Иракского Курдистана). В Багдаде подчеркнули, что речь идет о транзите. 22 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что военные вернутся из Ирака в Соединенные Штаты.

Минувшим днем президент США Дональд Трамп подтвердил желание вернуть американских военных из Сирии на родину.

Теги
СШАИракСирияТрамп, ДональдВывод войск США из СирииЭспер, Марк
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