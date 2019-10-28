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СМИ: в Польше задержан мужчина, обвиняемый в шпионаже в пользу России

Ему избрана мера пресечения в виде трехмесячного ареста, передает Польское радио
Описание
© REUTERS/Kacper Pempel, архив

ТАСС, 28 октября. Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщило Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислава Жарына.

"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", - цитирует радиостанция заявление Жарына.

По словам Жарына, следователям якобы удалось собрать доказательства сотрудничества некоего Петра С. с российской разведкой. Ему избрана мера пресечения в виде трехмесячного ареста.

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РоссияПольша
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