В городах Ирака проходят массовые студенческие демонстрации

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Массовые студенческие демонстрации проходят в понедельник в Багдаде и ряде южных городов Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Hadas.

По поступающей информации, на акции протеста против высокой безработицы среди молодежи и плохих условий жизни, а также коррупции во властных структурах вышли студенты в Басре, Эн-Наджафе, Амаре, Эд-Дивании, Майсане. В понедельник всеобщую забастовку объявил в знак солидарности со студенчеством юга профсоюз учителей Ирака. Как передает издание Baghdad al-Youm, в обнародованном синдикатом заявлении отмечается, что "забастовка в школах страны будет проходить в учебное время в течение всей недели".

В Багдаде к сидячей забастовке присоединились учащиеся школы и вузов иракской столицы, которые, заявляют они, выражают таким образом солидарность с протестующими на площади Тахрир и на юге, требуют немедленных реформ и возможностей для трудоустройства молодых специалистов после получения дипломов.

Предупреждение властей

Министр образования Ирака Соха аль-Али Бек заявила о "недопустимости вовлечения старшеклассников в протестное движение". "Администрации школ и преподавательский состав несут ответственность за безопасность и жизнь учеников, их привлечение к демонстрациям неприемлемо", - подчеркнула она. Запрет на любое участие школьников в акциях протеста поддержало и командование операциями в Багдаде.

Несмотря на предупреждения властей, столичные студенты присоединились ко всеобщим акциям протеста. Сообщается о применении против них шумовых гранат с целью разгона протестующих.

По информации Высшей комиссии по правам человека Ирака, с минувшей пятницы в ходе демонстраций в Багдаде и нескольких провинциях Ирака погибли 74 человека, около 3,6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. После недельного затишья в минувшую пятницу демонстрации возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны, населенных преимущественно шиитами. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.