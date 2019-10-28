Минск и Москва переработают план применения региональной группировки войск

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия переработают план применения региональной группировки войск с учетом складывающейся ситуации в регионе и планируют проводить совместную разведку в связи с намеченными весной будущего года масштабными учениями НАТО Defender Europe. Об этом в понедельник заявил министр обороны республики Андрей Равков после доклада президенту страны Александру Лукашенко.

"Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку", - приводит БелТА слова главы оборонного ведомства Белоруссии.

Равков заверил белорусскую и международную общественность в том, что "Вооруженные силы [Белоруссии], занимаясь в плановом порядке своей повседневной деятельностью, смогут обеспечить мирный труд и защиту нашего народа".

В октябре в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США, в составе которого около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение размещено на полигоне в Пабраде, что в 15 км от белорусской границы. В ответ на это Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с республикой бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

Планируется, что учения Defender Europe 2020 пройдут в апреле - мае 2020 года. В них примут участие 18 государств, они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе соседних с Белоруссией Польшей, Литвой и Латвией.