Националисты опровергли заявление офиса Зеленского о вывозе их оружия из Золотого

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Националисты на линии соприкосновения в Донбассе заявили, что у них есть оружие, тем самым они опровергли утверждение МВД Украины и офиса президента о том, что вооружение было вывезено. Соответствующее заявление сделал в понедельник представитель партии "Национальный корпус" Денис Янтарь в эфире телеканала "Наш".

"Вчерашнее заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из Золотого, является натянутой информацией", - сказал он.

При этом Янтарь добавил, что "определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены". "Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ним на позиции в Золотом можем вернуться", - сказал представитель Нацкорпуса. Он сообщил также о возможной ротации активистов на линии разграничения у Золотого.

В минувшую субботу президент Владимир Зеленский посетил поселок Золотое, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и боевиками так называемого полка "Азов". Президент заявил, что местные жители обеспокоены их присутствием. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах. Позднее штаб силовой операции заявил, что вооруженные боевики находятся в районе незаконно, и пригрозил "надлежащей правовой оценкой".

В воскресенье глава националистической партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в видеообращении назвал разговор Зеленского с националистами в Золотом "откровенным бытовым хамством" со стороны президента. Билецкий заявил, что, если будет предпринята попытка вытеснить националистов из района, то в течение недели в Золотом появится 1 тыс. радикалов, а если и это не поможет, то группировка будет увеличена до 10 тыс. человек.

Разведение сил

Стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском, но оно несколько раз срывалось по вине Киева. В ЛНР срыв отвода войск связали с активизацией радикальных сил на Украине, которые провели в стране акции протеста, 6 октября боевики "Азова" прибыли в район Золотого с требованием отменить разведение сил.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось во всех районах, однако у Золотого и Петровского киевские силовики в нарушение соглашений вновь разместили личный состав и военную технику.