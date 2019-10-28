СМИ: делегация парламентариев ЕС посетит Джамму и Кашмир 29 октября

ТАСС, 28 октября. Парламентская делегация Европейского союза (ЕС) посетит индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир 29 октября. Об этом в понедельник сообщило агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в понедельник встречу с представителями ЕС и обсудил ситуацию в Кашмире. По итогам переговоров на сайте индийского правительства было опубликовано коммюнике, в котором Моди пригласил гостей в Джамму и Кашмир. По его мнению, "в ходе поездки делегация сможет лучше ознакомиться с культурными и религиозным разнообразием Джамму, Кашмира и Ладакха, а также наглядно убедиться в приоритетах [правительства] по развитию и управлению регионом".

22 октября Исламабад разрешил группе иностранных дипломатов и журналистов посетить пакистанскую часть Кашмира. Вскоре после этого пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур обратился к Нью-Дели с призывом допустить представителей международного сообщества на "территорию оккупированного Индией Кашмира" для оценки ситуации в регионе.

Отношения между Индией и Пакистаном серьезно обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение.