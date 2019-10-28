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В Пакистане совершено покушение на одного из лидеров крупнейшей религиозной партии

Лидер партии "Джамаат-е-Ислами" получил ранения

ИСЛАМАБАД, 28 октября. /ТАСС/. Высокопоставленный член крупнейшей пакистанской религиозной партии "Джамаат-е-Ислами" Муфтий Султан Мухаммад получил ранения в результате покушения в округе Баджаур Территории племен федерального управления. Об этом в понедельник сообщает телеканал GeoTV

"Инцидент произошел у входя в мечеть в зоне Бадан округа Баджаур", - рассказал сотрудник окружной полиции Пир Шахаб Али. "Лидер партии "Джамаат-е-Ислами" получил ранения, в него попало три пули. В настоящее время ведется поиск нападавших", - сообщил он.

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Пакистан
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