В ДНР обвинили украинских националистов в подрыве вышки связи в Донецке

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Украинские националисты причастны к подрыву вышки республиканского оператора мобильной связи "Феникс" в Донецке 27 октября. Соответствующее заявление опубликовала в понедельник пресс-служба Управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"[Украинские] националисты приступили к реализации запланированных их руководителями террористических актов. В частности, в результате одного из них вчера была повреждена базовая станция сотовой связи в городе Донецке", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в 9:48 мск в Пролетарском районе Донецка была подорвана вышка сотовой связи. Как установило Министерство государственной безопасности республики, был "осуществлен дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства направленного действия".

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "Диверсия".