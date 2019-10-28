Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе села Сокольники. Об этом в понедельник сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В районе населенного пункта Сокольники при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежащий 14-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ)", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко отметил, что ВСУ активизировали полеты беспилотников на линии соприкосновения, а также заверил, что "подразделения Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника". "Фото и видеоматериалы, снятые с БПЛА, переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовному делу", - добавил он.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.