Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских силовиков

Дрон проводил разведку в районе села Сокольники

ЛУГАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе села Сокольники. Об этом в понедельник сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В районе населенного пункта Сокольники при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежащий 14-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ)", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко отметил, что ВСУ активизировали полеты беспилотников на линии соприкосновения, а также заверил, что "подразделения Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника". "Фото и видеоматериалы, снятые с БПЛА, переданы в Генеральную прокуратуру республики и приобщены к уголовному делу", - добавил он.

Использование в районе линии соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено минскими соглашениями, однако, по данным республик Донбасса, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Столкновения между СДС и бойцами вооруженной оппозиции Сирии зафиксированы у Рас-эль-Айна
По данным SANA, боевые действия ведутся в двух деревнях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС