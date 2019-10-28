Столкновения между СДС и бойцами вооруженной оппозиции Сирии зафиксированы у Рас-эль-Айна

ТАСС, 28 октября. Столкновения зафиксированы в понедельник на севере Сирии между боевиками формирований вооруженной сирийской оппозиции и бойцами коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС, костяк составляют курдские отряды). Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По его сведениям, боевые действия ведутся в двух деревнях, расположенных к югу от города Рас-эль-Айна, расположенного на границе с Турцией.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира". Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.