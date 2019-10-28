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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: шесть человек пострадали при взрыве в Джамму и Кашмир

По данным агентства ANI, неизвестные бросили гранату в группу гражданских лиц возле автобусной остановки в Сопоре

ТАСС, 28 октября. По меньшей мере шесть мирных жителей получили ранения в результате взрыва в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом в понедельник сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

По ее данным, неизвестные бросили гранату в группу гражданских лиц возле автобусной остановки в городе Сопор. Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

Как отмечает агентство, инцидент произошел в преддверии запланированного на 29 октября визита парламентариев стран Европейского союза в Джамму и Кашмир.

На территории Пакистана действуют несколько экстремистских группировок, включая "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) и "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). 14 февраля террорист-смертник группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на заминированном автомобиле протаранил автоколонну индийских силовиков на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. Тогда в результате атаки погибли более 40 человек.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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