Суд Украины постановил продолжить рассмотрение иска о снятии ареста с акций "дочки" ВЭБа

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд постановил продолжить рассмотрение иска российской госкорпорации ВЭБ.РФ о снятии ареста с 99,77% акций ее украинской дочерней структуры - Проминвестбанка (ПИБ). Об этом сообщило в понедельник издание Finbalance со ссылкой на материалы суда.

Своим решением Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу украинской компании ООО "ИММЕ", связанной со структурами бизнесмена Игоря Коломойского, которая требовала отменить ранее принятое постановление Печерского райсуда Киева об открытии судебного производства по иску ВЭБ.РФ.

Компании, входящие в группу Коломойского, добиваются продажи дочерних структур российских госбанков на Украине для выплаты им компенсации за потерю активов в Крыму после воссоединения полуострова с РФ, в соответствии с решением гаагского арбитража.

Фирма ООО "ИММЕ" мотивировала свою жалобу тем, что спор вокруг Проминвестбанка должен рассматривать не Печерский, а Шевченковский райсуд Киева, так как акции этого финансового института, по мнению ООО "ИММЕ", находятся в Национальном депозитарии Украины, расположенном в Шевченковском районе украинской столицы. Однако суд Киева постановил, что акции Проминвестбанка находятся на счете в депозитарном учреждении ООО "Инвинтум", зарегистрированном в Печерском районе.

Иск структур Коломойского к "дочкам" российских банков на Украине

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, 2 мая прошлого года объявил об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось, Но, по данным украинской стороны, арбитраж удовлетворил требования компаний о том, что Россия должна выплатить им компенсацию в $159 млн и возместить судебные издержки.

Апелляционный суд Киева 5 сентября прошлого года постановил наложить арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка на Украине. Истцами выступили 18 украинских компаний группы Коломойского и бывший руководитель национализированного Украиной "Приватбанка" Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму. До национализации "Приватбанк" принадлежал Коломойскому.

Государственная исполнительная служба Украины арестовала акции ПИБ, после чего выставила их на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций составляла около $20 млн, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе. Верховный суд Украины в сентябре этого года выступил за необходимость сохранения обеспечительных мер по акциям Проминвестбанка, тем самым поддержав позицию российской госкорпорации о запрете на продажу акций этого банка.

ВЭБ.РФ считает действия украинских властей в отношении его "дочки" незаконными, и эту позицию в августе поддержал арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который запретил Украине продавать акции банка и обязал ее компенсировать арбитражные издержки российской стороне.

В октябре этого года Хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. В ноябре прошлого года Нацбанк Украины признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной, а в декабре регулятор принял решение о ликвидации (отзыве лицензии) украинской "дочки" ВТБ.