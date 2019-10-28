СМИ: в ходе протестных акций в столице Ирака погибли шесть человек

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Жертвами протестных акций в столице Ирака в понедельник стали шесть человек. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Всего с минувшей пятницы в результате беспорядков в Багдаде и других городах страны погибли 77 человек, число пострадавших приближается к четырем тысячам.

Как передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Объединенный оперативный штаб армии, в Багдаде в связи с непрекращающимися протестами введен комендантский час. Он будет действовать с полуночи до шести часов утра (совпадает с московским) вплоть до дальнейшего уведомления.

В понедельник профсоюз учителей Ирака объявил всеобщую забастовку в знак солидарности с протестующими студентами. Во многих городах страны, прежде всего на юге, молодежь вышла на улицы, выступая против высокой безработицы и плохих условий жизни, а также коррупции во властных структурах. Спецподразделение по борьбе с беспорядками взяло в кордон два столичных университета, чтобы не допустить прорыва студентов в центральные районы города. Однако учащиеся вузов, а также школ, несмотря на жесткие предупреждения со стороны властей и в частности министерства образования о недопустимости участия школьников в акциях, все-таки присоединились к демонстрациям. Против протестующих применялись шумовые гранаты, в ряде районов произошли столкновения с полицией.

Тем временем тысячи иракцев отказываются с минувшего четверга покидать площадь Тахрир в центре Багдада, требуя отставки правительства.

1 октября в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. После недельного затишья в минувшую пятницу демонстрации возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны, населенных преимущественно шиитами. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти. За это время в стране погибли, по меньшей мере, 234 человека.