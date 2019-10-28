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Украинские радикалы провели митинг против объявления в США бойцов "Азова" террористами

В акции приняли участие несколько десятков человек

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Радикальные украинские националисты провели в понедельник у здания МИД Украины акцию протеста против планов американских конгрессменов причислить к числу террористических организаций "добровольческий" полк "Азов", принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом сообщает телеканал "Новости 24".

Судя по фотографиям, которые публикуют украинские СМИ, в акции в поддержку праворадикального вооруженного формирования приняли участие несколько десятков человек. Среди них были боевики "Азова" и сочувствующие. Протестующие потребовали у Министерства иностранных дел Украины публичной реакции на инициативу 40 американских конгрессменов, которые считают необходимым включить "Азов" в список террористических организаций. Они заявляли журналистам, что украинские власти должны "защитить" их и не позволить иностранным политикам выступать с критическими заявлениями в адрес "Азова".

К участникам акции вышел заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Он заверил, что украинское ведомство готовит обращение к конгрессменам с разъяснениями по поводу "Азова". "Это герои, которые боролись за Украину и борются, а никакие не террористы", - заявил Боднар о боевиках "Азова" и назвал действия конгрессменов "неправильными".

В октябре этого года 40 членов Палаты представителей Конгресса США обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список международных террористических организаций. "Азов" был создан под видом добровольческого формирования, в которое вошли наиболее радикальные участники "майдана", для подавления в Донбассе несогласных с государственным переворотом 2014 года на Украине. Позднее формирование легализовалось в составе МВД, получив официальную прописку в зоне силовой операции.

К настоящему моменту "Азов" разросся и представляет собой хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией. Отличительной чертой "Азова" является нескрываемая симпатия к нацистским идеям. Флаг подразделения представляет собой стилизацию символа "волчий крюк". В годы Великой Отечественной войны аналогичный использовали части войск СС гитлеровской Германии, в частности дивизия "Райх".

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