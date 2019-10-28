Совместные учения России и Сербии с участием С-400 завершились

БЕЛГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Совместные учения России и Сербии "Славянский щит - 2019" с использованием зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" завершились. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Сербии.

"Объединенные тактические учения "Славянский щит" станут традиционными, и предстоящий период мы будем вместе тренироваться защищать свободу нашего неба. Название учений "Славянский щит" говорит о нашей близости, общем происхождении, общих ценностях. Но больше общего происхождения и ценностей нас связывает общее будущее, твердое намерение защищать свою свободу", - заявил министр обороны Сербии Александар Вулин на церемонии вручения памятных медалей в честь завершения маневров.

Вулин поблагодарил президентов России и Сербии за то, что "благодаря их упорному труду Сербия и Россия стали ближе, сильнее и свободнее". "Благодаря политике президента [Александара] Вучича, политике военного нейтралитета, Сербия больше не окажется в одиночестве, как в 1999 году, когда она подверглась агрессии НАТО. Благодаря политике военного нейтралитета мы можем вооружаться, сами выбирать себе друзей, а враги определятся сами, без нашего желания", - сказал министр.

Российско-сербские учения ПВО "Славянский щит - 2019" проводились впервые и состояли из двух этапов. Первый этап был проведен в сентябре текущего года в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России.

Во втором этапе в совместных учениях приняли участие подразделения зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Воздушно-космических сил России, а также зенитных ракетных комплексов "Нева-М1Т" и "Куб-М" военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

В ходе проведения учения "Славянский щит - 2019" отрабатывались вопросы взаимодействия подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Республики Сербия.