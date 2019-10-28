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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

В настоящее время дело приостановили, так как обвиняемый имеет дипломатический иммунитет

СОФИЯ, 28 октября. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

"Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо - иностранный гражданин - собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну", - отмечается в сообщении.

Прокуратура утверждает, что речь идет о гражданине России, который проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации.

"25 октября главный прокурор Сотри Цацаров официально уведомил министра иностранных дел о фактах, установленных в ходе расследования, и действиях прокуратуры", - отмечено в документе.

Комментарием посольства РФ в Болгарии ТАСС на данный момент не располагает.

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