Болгария высылает российского дипломата

СОФИЯ, 28 октября. /ТАСС/. Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже. Как сообщил МИД республики после встречи с российским послом, которая прошла 25 октября, в понедельник указанный дипломат уже покинул территорию страны.

"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", - отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в понедельник прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата. Вместе с тем дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

"Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо - иностранный гражданин - собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну, касающуюся интересов Болгарии, ЕС и НАТО", - отмечается в сообщении.

Посольство РФ в Болгарии от комментариев в связи с опубликованной информацией воздерживается.