В МВД Украины заявили, что не будут выселять националистов из Золотого

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины не будет никого выселять из Золотого, где ранее расположились представители националистической организации "Национальный корпус". Об этом заявил замглавы МВД страны Вадим Троян, сообщила пресс-служба ведомства.

"Полиция не будет никого выселять из Золотого-4", - заявил он. Троян сообщил, что ранее совместная группа полицейских и Военной службы правопорядка посетила здание, где разместились представители "Национального корпуса", с целью обычной проверки, поскольку населенный пункт находится в режимной зоне.

В минувшую субботу президент Владимир Зеленский посетил поселок Золотое, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и боевиками так называемого полка "Азов" (в настоящее время это подразделение специального назначения в составе воинской части № 3057 Национальной гвардии Украины). Президент заявил, что местные жители обеспокоены их присутствием. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах. Позднее штаб силовой операции заявил, что вооруженные боевики находятся в районе незаконно, и пригрозил "надлежащей правовой оценкой".

В воскресенье глава националистической партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в видеообращении назвал разговор Зеленского с националистами в Золотом "откровенным бытовым хамством" со стороны президента. Билецкий заявил, что, если будет предпринята попытка вытеснить националистов из района, то в течение недели в Золотом появится тысяча радикалов, а если и это не поможет, то группировка будет увеличена до 10 тыс. человек.

Кроме того, в воскресенье офис Зеленского сообщил со ссылкой на МВД Украины, что "незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого". Кроме того, замглавы МВД Вадим Троян сообщил со своей стороны, что "ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4".

Между тем, представитель партии "Национальный корпус" Денис Янтарь заявил в эфире телеканала "Наш" в понедельник, что у националистов в Золотом все еще есть оружие, а информация о ее вывозе является "натянутой".

Разведение сил

Стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском, но оно несколько раз срывалось по вине Киева. В ЛНР срыв отвода войск связали с активизацией радикальных сил на Украине, которые провели в стране акции протеста, 6 октября боевики "Азова" прибыли в район Золотого с требованием отменить разведение сил.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось во всех районах, однако у Золотого и Петровского киевские силовики в нарушение соглашений вновь разместили личный состав и военную технику.