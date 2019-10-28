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Дело летчика Ярошенко

Минюст США не комментирует сообщения об отказе в депортации летчика Ярошенко в Россию

В 2011 году он был приговорен в США к 20 годам лишения свободы

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США отказывается комментировать сообщения об отклонении запроса осужденного гражданина России Константина Ярошенко на депортацию на родину.

"Министерство юстиции отказывается комментировать индивидуальные дела о переводах", - сказал в понедельник ТАСС представитель ведомства.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело летчика Ярошенко
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