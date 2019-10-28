ФБР оказывает содействие в проверке обстоятельств начала расследования Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. ФБР оказывает содействие федеральному прокурору Джону Дарему, который проводит изучение обстоятельств, при которых началось расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщил в понедельник в интервью телекомпании Fox News министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Думаю, что одна из причин того, что Джону Дарему удается добиваться продвижения в расследовании, состоит в том, что директор ФБР Кристофер Рей и его сотрудники оказывают ему полную поддержку и реагируют на его запросы", - заявил Барр.

Как отметила в этой связи телекомпания "Фокс ньюс", на данном этапе расследования Джон Дарем получил возможность созывать жюри присяжных, направлять судебные повестки и выдвигать уголовные обвинения.

В мае этого года генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр поручил Дарему провести проверку причин начала расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля текущего года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.