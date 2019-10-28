В Пентагоне заявили, что задачи Вооруженных сил США в Сирии не меняются

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и намерены и далее продолжать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил в понедельник министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли.

"США остаются привержены борьбе с ИГ в рамках коалиции", - сказал Эспер.

Он также рассказал, что рейд с целью уничтожения главаря ИГ был проведен США примерно в 6,4 км от границы Турции в сирийской провинции Идлиб.

В Пентагоне сообщили, что ВС США вывезли двух боевиков с места операции по уничтожению главаря ИГ. "Живыми в ходе операции были взяты двое совершеннолетних, мужчины. Они находятся в наших руках", - сказал американский военачальник, не вдаваясь в детали.

Кроме того, он подтвердил, что американский спецназ вывез с места проведения операции в сирийской провинции Идлиб определенные материалы. "Были взяты материалы. Не хочу говорить в точности, что именно и сколько, пока мы их надлежащим образом не обработаем", - отметил Милли.

Там добавили, что Центральное командование ВС США, как ожидается, обнародует фото- и видеоматериалы рейда с целью уничтожения главаря ИГ. "Мы вели фото- и видеосъемку. Готовимся сейчас ее обнародовать, - сказал Милли. - Вы увидите съемку в ближайшие дни в рамках брифингов Центрального командования".

Также в министерстве рассказали, что США намерены в Сирии сохранять контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор, а также базой Эт-Танф. Военная база США в районе населенного пункта Эт-Танф располагается на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В подконтрольную ей территорию входит 55-километровая зона вокруг города.