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НАТО не видит причин для беспокойства Белоруссии из-за учений альянса около ее границ

В альянсе отметили, что союзники по НАТО предсказуемы и прозрачны в этом вопросе

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. НАТО не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями альянса около границ этой страны. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО всегда обеспечивала транспарентность и предсказуемость, когда речь идет о проведении наших военных учений. И союзники по НАТО предсказуемы и прозрачны в том, как они проводят свои учения. Таким образом, оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать беспокойство у соседей", - сказал он.

В октябре в Литву был переброшен батальон Вооруженных сил США, в составе которого около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley. Подразделение размещено на полигоне в Пабраде, что в 15 км от белорусской границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план мероприятий по адекватному реагированию на эти действия.

Планируется, что учения Defender Europe 2020 пройдут в апреле-мае 2020 года. В них примут участие 18 государств, они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе соседних с Белоруссией Польши, Литвы и Латвии.

Теги
БелоруссияСША
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