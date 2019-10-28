Палата общин отвергла предложение Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов

В ходе голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, инициативу главы правительства поддержали всего 299 парламентариев, тогда как Джонсону было необходимо получить не менее 434 голосов (две трети от общего депутатского состава палаты).

Против высказались 70 законодателей. Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия, которая в сентябре уже дважды блокировала попытки Джонсона назначить выборы вне очереди, вновь воздержалась от участия в голосовании, сделав одобрение инициативы кабмина невозможным.

Парализованный парламент

Необходимость проведения досрочных выборов в Палату общин назрела после того, как во вторник британские парламентарии отклонили предложение премьера за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit, основанный на достигнутой Джонсоном сделке с ЕС. Поражение, которое потерпело в парламенте консервативное правительство меньшинства, означает, что отсрочка Brexit становится практически неминуемой, поскольку до крайнего срока выхода королевства из ЕС остается всего шесть дней.

Ранее Лейбористская партия дважды блокировала инициативу премьер-министра о проведении досрочных выборов. Согласно британскому законодательству, выборы могут быть назначены вне очереди, если соответствующее предложение поддержат две трети депутатов парламента. При текущем раскладе сил в Палате общин это невозможно без поддержки значительного числа депутатов Лейбористской партии.

Во вторник британский парламент во втором чтении одобрил сделку по Brexit, достигнутую на саммите ЕС 17 октября, однако отказался поддержать кабмин по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit. Глава Евросовета Дональд Туск в ответ на это заявил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран Евросоюза удовлетворить просьбу Лондона и перенести дату выхода Великобритании из состава сообщества на 31 января 2020 года. Послы стран ЕС уже встречались несколько раз, но пока так и не смогли согласовать новую отсрочку.