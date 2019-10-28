Британский кабмин до конца дня представит новое предложение о досрочных выборах

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Британское правительство до конца текущего дня предложит Палате общин рассмотреть законопроект, позволяющий назначить дату досрочных парламентских выборов простым большинством голосов членов палаты. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон. Этот билль позволит кабмину обойти действие закона, требующего, чтобы проведение выборов вне очереди поддержало не менее двух третьих от общего депутатского состава Палаты общин.

"Мы не можем позволить парламенту оставаться в парализованном состоянии. Тем или иным образом должны двигаться к выборам. Сегодня вечером правительство уведомит Палату общин о намерении предложить для рассмотрения небольшой законопроект, который позволит осуществить выборы 12 декабря, чтобы мы наконец могли осуществить Brexit", - сказал глава правительства после того, как депутаты палаты в понедельник вечером отвергли первое предложение кабмина о проведении выборов 12 декабря.