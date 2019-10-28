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Трамп назвал Зеленского президентом России

Американский лидер также назвал главу Украины "хорошим человеком"

ТАСС, 28 октября. Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского российским лидером. Об этом свидетельствует стенограмма выступления Трампа, распространенная в понедельник Белым домом.

Отвечая на вопрос журналистов о проведении Конгрессом США расследования дела о его импичменте, Трамп в очередной раз обрушился с критикой на главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), который инициировал проведение разбирательства, а также похвалил Зеленского, назвав его по ошибке президентом России. "Теперь они [конгрессмены США] не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я опубликую стенограмму беседы [с Зеленским]. Когда я опубликовал разговор, я "подорвал" предложение Шиффа, - говорится в сообщении. - Мне помог и русский, как вы знаете - новый президент России (речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском - прим. ТАСС), хороший человек, он выступил с заявлением".

Июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в США и в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают его политические оппоненты, президент США пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму той беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в настоящий момент остается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре 25 октября между ВС США и России
Детали беседы не раскрываются
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