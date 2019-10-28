Трамп назвал Зеленского президентом России

ТАСС, 28 октября. Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского российским лидером. Об этом свидетельствует стенограмма выступления Трампа, распространенная в понедельник Белым домом.

Отвечая на вопрос журналистов о проведении Конгрессом США расследования дела о его импичменте, Трамп в очередной раз обрушился с критикой на главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), который инициировал проведение разбирательства, а также похвалил Зеленского, назвав его по ошибке президентом России. "Теперь они [конгрессмены США] не хотят говорить об осведомителе, потому что они не думали, что я опубликую стенограмму беседы [с Зеленским]. Когда я опубликовал разговор, я "подорвал" предложение Шиффа, - говорится в сообщении. - Мне помог и русский, как вы знаете - новый президент России (речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском - прим. ТАСС), хороший человек, он выступил с заявлением".

Июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в США и в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают его политические оппоненты, президент США пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму той беседы. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в настоящий момент остается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.