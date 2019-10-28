NBC: информацию о якобы нажиме на Зеленского передал в СНБ США член набсовета "Нафтогаза"

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Сведения о том, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани якобы оказывает нажим на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о расследовании деятельности газовой компании Burisma передал в Совет национальной безопасности (СНБ) США в мае бывший американский дипломат Эймос Хохстайн, ныне занимающий пост члена наблюдательного совета "Нафтогаза". Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC.

По ее данным, Хохстайн проинформировал Фиону Хилл, которая в то время занимала в СНБ пост старшего директора по России, о состоявшейся за две недели до инаугурации встрече Зеленского с группой советников, во время которой затрагивался вопрос о газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Как напомнила в этой связи телекомпания NBC, всего за три недели до этого Джозеф Байден объявил о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы вашингтонской администрации. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.