Депутаты от "Слуги народа" в Раде решили впредь не выступать на российском ТВ

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" решили впредь не участвовать в российских телепередачах после скандала, вызванного появлением в эфире Первого канала их однопартийца Евгения Шевченко. Такое решение было принято на закрытом совещании фракции в понедельник, сообщило украинское издание "Обозреватель".

"Один из парламентариев сообщил "Обозревателю", что частично обсуждали вопрос с Евгением Шевченко… Народные депутаты пришли к решению больше не ходить на российское телевидение", - сказано в сообщении.

Шевченко принял участие в эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале по видеосвязи из Киева 20 октября. В своем выступлении он обвинил в срыве разведения сил в Донбассе "радикально настроенных националистов". Политик отметил, что ситуация вокруг реализации "формулы Штайнмайера" была спровоцирована украинскими радикалами, у которых "в целом политика заключается во вражде, в войне". Шевченко подчеркнул, что в этом должны разобраться правоохранительные органы. Он также сообщил, что Украина хочет развивать партнерские отношения с Россией "в мирную сторону", но для этого требует "равноправия и уважения".

Выступление Шевченко на российском ТВ вызвало негативную реакцию на Украине, в том числе и со стороны коллег по партии.

Издание также сообщило, что закрытое совещание прошло с участием президента Владимира Зеленского, премьер-министра Алексея Гончарука, а также главы офиса президента Андрея Богдана. "Глава государства обратился к "слугам" с призывом не "раскачивать лодку". Он заявил, что в партии должен быть порядок", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что, несмотря на ряд скандальных инцидентов, которые произошли в последнее время с представителями партии (обвинения в возможном подкупе депутатов, факты неперсонального голосования, обнародование коррупционных переписок), "из фракции никого не исключили".