СМИ: Вашингтон и Эр-Рияд будут работать над безопасностью поставок энергоресурсов

ТАСС, 28 октября. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд провел в понедельник в Эр-Рияде встречу со своим американским коллегой Риком Перри. Стороны в ходе беседы подчеркнули приверженность обеспечению безопасности международных поставок энергоресурсов, сообщило Саудовское агентство печати.

В ходе встречи министры выразили обеспокоенность в связи с существованием угрозы для нефтяных сооружений в Персидском заливе, которую они рассматривают как угрозу собственным интересам, а также для свободы морского судоходства после осложнения ситуации в регионе.

Стороны также обсудили пути укрепления взаимоотношений, инвестиции в энергетику и технологическую сферу, борьбу с изменением климата. На встрече была рассмотрена ситуация на рынках нефти. В частности, саудовский министр отметил роль королевства как надежного поставщика топлива и выразил готовность обеспечить стабильность на рынке сырой нефти.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась 19 июля, когда иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

За осложнением ситуации в Персидском заливе 14 сентября последовала атака дронами на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.