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Помпео выразил поддержку политике президента Эквадора

Соединенные Штаты продолжают поддерживать приверженность Ленина Морено демократическим практикам и экономические реформы, отметили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел в понедельник телефонный разговор с президентом Эквадора Ленином Морено и выразил поддержку его политике. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Помпео заверил его в том, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать его приверженность демократическим практикам и экономические реформы, цель которых - увеличить благосостояние Эквадора. Госсекретарь также выразил поддержку призыву президента Морено к диалогу", - говорится в заявлении.

Ранее Конфедерация коренных народов Эквадора приняла решение о приостановке диалога с властями по урегулированию ситуации в стране из-за расследования генеральной прокуратуры республики в отношении лидера организации Хайме Варгаса, которое она расценивает как преследование.

Генпрокуратура Эквадора 22 октября открыла расследование в отношении Варгаса после его высказываний о возможности создания "собственной армии" во время одного из митингов на юго-востоке страны, он подозревается в организации незаконных вооруженных формирований. Сам Варгас заявил, что СМИ исказили его слова и он подразумевал не армию, а "общественную охрану из представителей коренных народов для обеспечения безопасности на своих территориях и защиты конституции". Он также подчеркнул, что признает избранные власти страны, в том числе президента Морено.

13 октября газета El Comercio сообщила, что эквадорские власти приняли решение аннулировать указ об отмене субсидий на топливо, введение которого спровоцировало массовые протесты по всей стране. В ответ противники действий правительства согласились прекратить свои акции неповиновения. Одновременно представители коренных национальностей Эквадора согласились прекратить забастовки и протестные акции.

1 октября Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации президент объявил в стране чрезвычайное положение.

Теги
СШАЭквадорПомпео, Майкл (Майк)Морено, Ленин
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