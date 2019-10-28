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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

NBC: курдский разведчик добыл для США образец крови и план убежища главаря ИГ

Отмечается, что агент находился в убежище Абу Бакра аль-Багдади во время операции по его ликвидации и ушел вместе с военными США

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Разведка вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) внедрила в окружение главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который раскрыл американцам точный план убежища террориста, а также передал его образец крови. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания NBC со ссылкой на командующего СДС Мазлюма Абди.

По его словам, разведке СДС удалось внедрить в ИГ своего человека, который со временем вошел в число советников Абу Бакра аль-Багдади. Этот агент передал коалиции подробный план убежища, подземных туннелей и количество охранников главаря группировки. Разведчик находился в этом убежище во время операции по ликвидации аль-Багдади и ушел вместе с военными США.

Данный агент один месяц и три месяца назад предоставил американцам доказательства того, что он входит в ближайшее окружение глава ИГ. Такими доказательствами стали образец крови аль-Багдади и его нижнее белье.

7 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими военными аль-Багдади. По его словам, вместе с главарем ИГ было уничтожено множество бойцов группировки и его сообщников. Трамп также выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.

Теги
СШААбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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