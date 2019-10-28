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США готовы работать с избранным президентом Аргентины Фернандесом

Речь идет о работе над вопросами региональной безопасности, а также "процветания и верховенство закона", отметил госсекретарь США Майкла Помпео

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы работать с избранным президентом Аргентины Альберто Фернандесом для решения совместных задач. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы поздравляем народ Аргентины с успешным проведением президентских выборов 27 октября и готовы работать с Альберто Фернандесом как с новым президентом Аргентины, чтобы решать задачи, отвечающие общим интересам наших стран", - отмечается в документе. По словам главы американской дипломатии, среди таких задач - "региональная безопасность, процветание и верховенство закона".

Гражданам Аргентины 27 октября было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84%. Победу одержал кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес. Действующий президент Маурисио Макри, представляющий правоцентристские силы, поздравил соперника с победой.

Теги
АргентинаСШАПомпео, Майкл (Майк)
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