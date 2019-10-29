AP: Белый дом в ближайшие дни выдвинет эмиссара по КНДР на пост первого замгоссекретаря

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Белый дом на этой неделе выдвинет кандидатуру спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря вместо Джона Салливана, который станет новым американским послом в России. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

По данным источников агентства в администрации и Конгрессе Соединенных Штатов, выдвижение Бигана ожидается в ближайшие дни. Его кандидатура требует утверждения со стороны Сената. В случае одобрения Биган будет совмещать обязанности первого заместителя госсекретаря и спецпредставителя США по КНДР.

17 октября президент США Дональд Трамп предложил Сенату рассмотреть в качестве посла в России кандидатуру Салливана. Теперь комитет по иностранным делам верхней палаты законодательного органа проведет слушания по кандидатуре с участием первого заместителя госсекретаря. Затем пройдет голосование в комитете, а после - в Сенате полного состава.

3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на посту посла США в России. Он был назначен руководителем дипмиссии США в России в октябре 2017 года. В начале августа он подал Трампу прошение об отставке.