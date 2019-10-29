Трамп и саудовский кронпринц обсудили ликвидацию аль-Багдади

ТАСС, 29 октября. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также спецоперацию по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, проведенную американскими военнослужащими. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

"Наследный принц поздравил президента [Трампа] с успешным [завершением] миссии Соединенных Штатов по свершению правосудия над основателем и главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади", - говорится в заявлении. Как в нем отмечается, Трамп поблагодарил кронпринца "за продолжающееся прочное партнерство Саудовской Аравии и Соединенных Штатов". "Лидеры также обсудили важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

27 октября Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении этой операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.