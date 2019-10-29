Япония требует от США прекратить учения парашютно-десантных сил на авиабазе на юге страны

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Власти Японии требуют от США прекратить учения парашютно-десантных подразделений, проводимые американскими войсками в пределах базы ВВС Кадена на острове Окинава. Об этом во вторник сообщил журналистам министр обороны Японии Таро Коно в ходе регулярной пресс-конференции.

"Американской стороне было сделано представление с требованием прекратить проведение таких учений", - отметил Коно. По его словам, проведение подобных учений в густонаселенном районе при условии быстро меняющихся погодных условий может нести потенциальную опасность для местного населения.

Американские войска периодически отрабатывают парашютное десантирование в районе базы Кадена. На протяжении многих лет японские власти призывают США отказаться от проведения подобных учений. Население Окинавы крайне негативно относится к американским парашютным тренировкам, которые ранее неоднократно приводили к опасным инцидентам.

Для таких учений, согласно договоренности от 1996 года, выделен небольшой малонаселенный островок Иэ. Однако военные власти США в последнее время уклоняются от проведения там десантирования, ссылаясь на плохую погоду.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, включая крупнейшую за пределами США базу ВВС Кадена. На Окинаве также размещена дивизия морской пехоты из состава сил быстрого развертывания.