Politico: сотрудник СНБ на слушаниях в Конгрессе обвинит Трампа в подрыве нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) США высокого ранга Александер Виндман, входивший в число тех, кто слушал июльский телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, намерен обвинить американского лидера на слушаниях в Конгрессе США в подрыве национальной безопасности. Об этом сообщает в понедельник газета Politico, в распоряжении которой оказались письменные показания представителя американской администрации.

Виндман, согласно этим данным, станет первым сотрудником Белого дома, который примет участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента президента. 8 октября Белый дом уведомил демократов в Конгрессе, что не станет сотрудничать с ними по этому вопросу.

"Я был обеспокоен звонком. Я не думал, что было уместно требовать от иностранного правительства проводить расследование в отношении гражданина США, и я был обеспокоен последствиями для поддержки Украины со стороны правительства США", - говорится в тексте, подготовленном Виндманом.

По его словам, начало Киевом расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, приведет к противоречиям между двумя партиями в США по вопросу Украины. Это лишит Киев поддержки со стороны обеих партий, которой он пользовался до нынешнего времени. "Все это подорвало бы национальную безопасность США", - утверждает Виндман в своих показаниях.

"После завершения звонка я выразил свою обеспокоенность главному советнику СНБ", - сообщает сотрудник Белого дома.

По информации газеты The New York Times, Виндман намерен заявить в Конгрессе, что не является тем неназванным американским разведчиком, который написал жалобу по поводу содержания разговора Трампа и Зеленского и вызвал тем самым громкий скандал. Эксперт СНБ утверждает, что не знает, кто является этим осведомителем, и не желает строить догадки на этот счет.

Виндман в заявлении сообщает, что его родители бежали из Советского Союза, когда ему было три с половиной года. Эксперт СНБ дослужился до подполковника, нес службу в том числе в Южной Корее и ФРГ, был ранен в Ираке. С 2008 года в качестве специалиста по Евразии работал в американских посольствах в Киеве и Москве. Виндман признает, что вместе с коллегами из СНБ и аппарата вице-президента США находился в Ситуационной комнате Белого дома 25 июля и лично слышал беседу Трампа и Зеленского.

Жалобы сотрудников СНБ

Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что по меньшей мере четыре сотрудника СНБ при Белом доме подняли тревогу как перед телефонным разговором американского Трампа с Зеленским в июле, так и непосредственно после него из-за якобы имевших место попыток администрации США оказывать давление на власти Украины.

Согласно этим данным, жалобы начали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Джону Айзенбергу еще с того момента, как в отставку с поста американского посла на Украине была отправлена Мари Йованович. Поводом стали также действия адвоката президента Рудольфа Джулиани, касающиеся проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Пик жалоб пришелся на день телефонного разговора с Зеленским.

Как отмечает издание, остается неясным, является ли кто-либо из сотрудников СНБ, о которых идет речь, тем самым лицом, которое рассказало о содержании разговора Трампа с Зеленским неназванному сотруднику американских спецслужб, который позднее подал на этом основании жалобу генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону. Тем не менее, согласно имеющимся данным, эта информация осведомителю поступила от кого-то из Белого дома.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, ссылаясь на свидетельства осведомителя, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.