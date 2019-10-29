Власти Чили не собираются вновь вводить чрезвычайное положение после новых беспорядков

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Чили не собирается вновь вводить чрезвычайное положение в столице и других регионах после того, как в Сантьяго были зарегистрированы новые беспорядки. Об этом заявила в понедельник секретарь правительства Карла Рубилар.

"Я сегодня говорила с главой МВД и президентом. Мы не собираемся возвращаться к чрезвычайному положению. Мы верим, что полиция сможет противостоять этим небольшим группам агрессивно настроенных лиц, которые призывают к беспорядкам и хаосу", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

По словам Рубилар, в протестах, которые сопровождались беспорядками, в понедельник приняли участие около 7 тыс. человек. "Эти протесты не имеют ничего общего с прошедшим в пятницу (25 октября - прим. ТАСС) маршем, в котором приняли участие 1,2 млн человек", - добавила представитель правительства. По ее мнению, большинство граждан Чили не поддерживает новые беспорядки.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города. В связи со сложившейся ситуацией президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 19 человек.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. 27 октября, за три недели до проведения в Сантьяго саммита АТЭС, президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах.