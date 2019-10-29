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Акции протеста в Ираке

СМИ: при разгоне сидячей забастовки в иракской Кербеле погибли не менее 18 человек

По данным телеканала Al Arabiya, стражи порядка применили огнестрельное оружие

ТАСС, 29 октября. Не менее 18 человек погибли в ходе разгона иракскими силами безопасности участников сидячей забастовки в Кербеле в центральной части страны. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинские источники.

По их данным, стражи порядка, пытаясь разогнать протестующих, выступавших против коррупции и экономических проблем в стране, применили огнестрельное оружие. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В понедельник новостной портал "Мавазин ньюс" со ссылкой на данные иракской Высшей комиссии по правам человека сообщил, что с конца прошлой недели в результате беспорядков в стране погибли по меньшей мере 82 человека.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек, еще почти 3,5 тыс. пострадали.

После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в некоторых провинциях в центральной и южной частях страны. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. В связи с происходящим в понедельник в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час.

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ИракАкции протеста в Ираке
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