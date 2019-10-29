Трамп опубликовал фотографию собаки, участвовавшей в операции по ликвидации аль-Багдади

ТАСС, 29 октября. Президент США Дональд Трамп в понедельник опубликовал в своем Twitter фотографию служебной собаки, которая получила ранения, принимая участие в спецоперации американских военнослужащих по ликвидации на территории Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Такое же изображение появилось и на официальной странице Белого дома в Twitter . Фото сопровождается подписью: "Очень хороший мальчик".

"Мы рассекретили фото замечательного пса (его кличка не рассекречена), который проделал такую отличную работу [в ходе операции по] захвату и ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади", - написал глава Белого дома, прикрепив к своему сообщению фотографию животного.

О том, что в спецоперации против аль-Багдади принимали участие служебные собаки ВС США, Трамп сообщил журналистам в воскресенье. По словам президента, никто с американской стороны не пострадал, кроме одного животного. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в понедельник заявил репортерам, что ранения, полученные псом, не являются серьезными, в настоящий момент животное идет на поправку.

Корреспондент газеты The New York Times Кейти Роджерс сообщила со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, что собака приглашена в Белый дом. Там ее должен будет встретить Трамп.

"Собака, которая помогла в операции против ИГ, получила приглашение прийти в Белый дом "в любое время, когда она сможет это сделать", заявил представитель администрации высокого ранга. Президент хочет с ней встретиться", - написала Роджерс в Twitter.

В воскресенье Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. По его словам, также было также уничтожено множество боевиков ИГ и сообщников главаря группировки. Трамп выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за поддержку в проведении операции, которая была осуществлена в сирийской провинции Идлиб. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.