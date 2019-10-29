СМИ: Сеул и Вашингтон сблизили позиции по финансированию войск США в Южной Корее

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Республика Корея (РК) и США сблизили позиции по ряду спорных вопросов в ходе переговоров о распределении оборонных расходов на следующий год. Как сообщает во вторник телеканал KBS, об этом заявил журналистам представитель южнокорейской стороны, осведомленный о ходе диалога.

По его словам, в ходе двух раундов переговоров "стороны сошлись по ряду пунктов, договорившись продолжать работу по достижению приемлемого для обеих сторон компромисса". Источник отказался уточнить, о каких конкретно подвижках идет речь.

США и Республика Корея 22-24 октября провели на Гавайях второй раунд переговоров по распределению расходов на совместную оборону, в том числе на содержание 28,5 тыс. американских военнослужащих на Корейском полуострове.

В ходе состоявшегося в сентябре в Сеуле первого раунда переговоров американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год.

В 2019 году расходы РК на содержание контингента США были повышены на 8,2% до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года между двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.