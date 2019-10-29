В Токио сообщили, что первая группа японских туристов отправляется на юг Курил

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Первая пилотная поездка группы японских туристов на южную часть Курил стартует во вторник из порта Немуро на острове Хоккайдо, она положит основу для организации полномасштабных туров такого рода в будущем. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Группа, - сказал министр, - отправится в тур на судне. В нее войдут более 40 туристов и сопровождающих лиц. С 30 ноября она планирует посетить острова Кунашир и Итуруп".

"Мы хотели бы, чтобы эта поездка была связана с решением проблемы северных территорий [так в Токио именуют южную часть Курил] и позволила на этой основе продвинуть вперед консультации с Россией о совместной хозяйственной деятельности на островах, - сказал Мотэги - Это станет пробным стартом в разработке полномасштабных туров, соответствующих особенностям этого района".

Поездка продлится ориентировочно до 4 ноября. Об этом ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма по итогам состоявшейся на Хоккайдо встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироси Табатой.

По данным МИД Японии, в поездке на Курилы должны принять участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. На Кунашире запланировано посещение православных храмов и музеев, а на Итурупе туристы побывают на горячих источниках и осмотрят белые скалы.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора.