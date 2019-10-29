СМИ: провокации США в отношении КНДР мешают налаживанию мира на Корейском полуострове

ТАСС, 29 октября. Враждебная политика США и провокации в отношении КНДР препятствуют установлению мира на Корейском полуострове. Такую точку зрения выразил первый заместитель председателя Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Цой Рён Хэ на XVIII саммите Движения неприсоединения в Баку.

"США по-прежнему следуют старой враждебной политике в отношении КНДР, проводя военные и политические провокации", - цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) во вторник Цой Рён Хэ. По его мнению, именно из-за выбранного Вашингтоном курса "северокорейско-американские отношения до сих пор не смогли разорвать порочный круг и не подают признаков улучшения".

Цой Рён Хэ подчеркнул, что "ситуация на Корейском полуострове находится на распутье, и существует только два пути: либо создание прочного мира, которого можно достичь смягчением напряженности, либо возврат к эскалации и кризису".

Зампредседателя Госсовета КНДР также обратился к странам - участницам Движения с призывом к "сплоченности для строительства процветающего, независимого и справедливого мира".

В саммите Движения неприсоединения, который проходил в Баку 25-26 октября, принимали участие делегации 158 стран и международных организаций, около 60 стран были представлены на уровне глав государств и правительств. Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. В настоящее время в нее входят 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях Движения открытого характера. Россия получила этот статус в 1995 году.