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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Южная Корея и США могут пересмотреть формат союзнического взаимодействия

В настоящее время режим совместных действий предусмотрен лишь в случае чрезвычайной ситуации на Корейским полуострове

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Сеул и Вашингтон приступили к переговорам по пересмотру ролей сторон в возможной кризисной ситуации при возникновении угрозы национальной безопасности США не только на Корейском полуострове, но и в целом мире.

Как сообщил во вторник агентству Yonhap осведомленный правительственный источник, США выступили с таким предложением в ходе подготовки к передаче оперативного управления войсками Южной Кореи в военное время от Вашингтона Сеулу. Этот процесс планируется завершить к 2022 году.

Источник напомнил, что сейчас режим совместных действий предусмотрен лишь в случае чрезвычайной ситуации на Корейским полуострове. Однако Вашингтон предлагает значительно расширить рамки союзнических действий на кризисные ситуации во всем мире, так или иначе затрагивающие безопасность США. В таком случае Вашингтон сможет требовать от Сеула направлять войска для поддержки операций США на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, Ормузском проливе и других регионах. По словам источника, южнокорейская сторона пока "проявляет сдержанность" относительно в этом вопросе.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако возможность оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается в руках Вашингтона.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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