СМИ: ВМС Южной Кореи и Австралии проводят совместные учения

ТАСС, 29 октября. Военно-морские силы Республики Корея и Королевский военный флот Австралии начали совместные маневры Haedori-Wallaby. Они проводятся в морской акватории неподалеку от Пхохана на юге Корейского полуострова с целью укрепления двустороннего сотрудничества, сообщает во вторник агентство Yonhap.

"Учения военно-морских сил двух стран направлены на совершенствование взаимодействия при выполнении совместных морских операций", - говорится в пресс-релизе южнокорейских ВМС.

Маневры получили название Haedori-Wallaby, где Haedori (дельфин) символизирует ВМС Южной Кореи, а Wallaby (валлаби, животное похожее на кенгуру) - Австралию. В ходе трехдневных учений военные моряки двух стран отработают совместные действия кораблей по отражению атак подводных лодок, надводных и воздушных средств условного противника.

По информации ВМС Республики Корея, южнокорейская сторона привлекла к учениям шесть кораблей, шесть самолетов и подводную лодку. Из Австралии прибыл один эсминец типа Hobart с противолодочным вертолетом МH-60 на борту.

В мае 2019 года военные Республики Корея, Австралии и Японии принимали участие в совместных учениях, проходивших под американским командованием в районе Гуама.